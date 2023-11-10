Бійці ГУР показали деталі операції зі знищення катерів РФ у Криму — відео

В Головному управління розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

ГУР розкрили деталі операції

Бійці оприлюднили моменти удару по ворожих цілях. Як підтвердили розвідники, йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна").

За даними ГУР, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Зазначено, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

До слова, малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Втім, як зазначили українські розвідники, тепер і ця ідея росіян зруйнована.

Що відомо про вибухи у Криму 10 листопада

У ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що в селищі Чорноморське було зафіксовано кілька "прильотів". Нібито був удар по казармі.

Також гучно було в окупованій Феодосії. У мережі припускали, що дрони вдарили по нафтобазі. При цьому Міноборони РФ заявило, що над Кримом цієї ночі російські війська знищили два безпілотники.

Згодом стало відомо, що в селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, а втрати в особовому складу росіян уточнюються.