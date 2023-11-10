Бойцы ГУР показали детали операции по уничтожению катеров РФ в Крыму – видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

ГУР раскрыли детали операции

Бойцы обнародовали моменты удара по враждебным целям. Как подтвердили разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна").

По данным ГУР, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Отмечено, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для опрокидывания военной техники и десанта.

Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильной прикрытия своей группировки на острове и Черном море.

Кстати, малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Однако, как отметили украинские разведчики, теперь и эта идея россиян разрушена.

Что известно о взрывах в Крыму 10 ноября

В ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

Местные телеграммы-каналы сообщали, что в поселке Черноморское было зафиксировано несколько "прилетов". Вроде бы был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе. При этом Минобороны РФ заявило, что над Крымом этой ночью российские войска уничтожили два беспилотника.

Впоследствии стало известно, что в поселки Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770, а потери в личном составе россиян уточняются.