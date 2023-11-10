В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника

Согласно данным ГУР, мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника во временно оккупированном Крыму.
Солдаты РФ продолжают убивать свое руководство
Как удалось узнать Главному управлению разведки, инцидент произошел 1 ноября 2023 во временно оккупированном Симферополе.
Кроме того, указано, что уже 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от причиненных ему травм.
Согласно данным украинской разведки, подозреваемые в убийстве полковника мобилизованные россияне еще 1 ноября быстро переоделись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае РФ.
Что известно о потерях армии РФ непосредственно на фронте
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 309 520 (+800) человек,
танков − 5 317 (+1) ед,
боевых бронированных машин − 10 017 (+3) ед,
артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,
РСЗО − 877 (+2) ед,
средств ПВО − 578 (+1) ед,
самолетов − 322 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 595 (+2) ед,
крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,
кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,
специальной техники – 1 060 (+1) ед.
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