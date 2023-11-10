В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника
Категория
Украина
Дата публикации

В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника

ГУР
мобилизованные россияне
Читати українською

Согласно данным ГУР, мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника во временно оккупированном Крыму.

Солдаты РФ продолжают убивать свое руководство

Как удалось узнать Главному управлению разведки, инцидент произошел 1 ноября 2023 во временно оккупированном Симферополе.

Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка, - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что уже 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от причиненных ему травм.

Согласно данным украинской разведки, подозреваемые в убийстве полковника мобилизованные россияне еще 1 ноября быстро переоделись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае РФ.

Что известно о потерях армии РФ непосредственно на фронте

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 309 520 (+800) человек,

  • танков − 5 317 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин − 10 017 (+3) ед,

  • артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,

  • РСЗО − 877 (+2) ед,

  • средств ПВО − 578 (+1) ед,

  • самолетов − 322 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 595 (+2) ед,

  • крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,

  • специальной техники – 1 060 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ заявили об атаке дронов в Крыму
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ начали перебрасывать в Крым технику для ремонта — АТЕШ
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Данилов заявил о безумных успехах ВСУ в направлении Крыма
Алексей Данилов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.