В Крыму мобилизованные россияне убили своего полковника

Согласно данным ГУР, мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника во временно оккупированном Крыму.

Солдаты РФ продолжают убивать свое руководство

Как удалось узнать Главному управлению разведки, инцидент произошел 1 ноября 2023 во временно оккупированном Симферополе.

Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка, - сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что уже 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от причиненных ему травм.

Согласно данным украинской разведки, подозреваемые в убийстве полковника мобилизованные россияне еще 1 ноября быстро переоделись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае РФ.

Что известно о потерях армии РФ непосредственно на фронте

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили: