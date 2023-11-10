У Криму мобілізовані росіяни вбили свого полковника

Згідно з даними ГУР, мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника в тимчасово окупованому Криму.
Солдати РФ продовжують вбивати своє керівництво
Як вдалося дізнатися Головному управлінню розвідки, подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.
Окрім того, наголошується, що уже 7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від завданих йому травм.
Згідно з даними української розвідки, підозрювані у вбивстві полковника мобілізовані росіяни ще 1 листопада швидко перевдягнулися в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ.
Що відомо про втрати армії РФ безпосередньо на фронті
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
танків − 5 317 (+1) од,
бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
РСЗВ − 877 (+2) од,
засобів ППО − 578 (+1) од,
літаків − 322 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.
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