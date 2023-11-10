У Криму мобілізовані росіяни вбили свого полковника

Згідно з даними ГУР, мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника в тимчасово окупованому Криму.

Солдати РФ продовжують вбивати своє керівництво

Як вдалося дізнатися Головному управлінню розвідки, подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що уже 7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від завданих йому травм.

Згідно з даними української розвідки, підозрювані у вбивстві полковника мобілізовані росіяни ще 1 листопада швидко перевдягнулися в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ.

Що відомо про втрати армії РФ безпосередньо на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали: