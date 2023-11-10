У Криму мобілізовані росіяни вбили свого полковника
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму мобілізовані росіяни вбили свого полковника

ГУР
мобілізовані РФ

Згідно з даними ГУР, мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника в тимчасово окупованому Криму.

Солдати РФ продовжують вбивати своє керівництво

Як вдалося дізнатися Головному управлінню розвідки, подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

 Група мобілізованих солдатів 20-ї  мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку, - йдеться в повідомленні.

 Окрім того, наголошується, що уже 7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від завданих йому травм.

Згідно з даними української розвідки, підозрювані у вбивстві полковника мобілізовані росіяни ще 1 листопада швидко перевдягнулися в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ.

Що відомо про втрати армії РФ безпосередньо на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,

  • танків − 5 317 (+1) од,

  • бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,

  • артилерійських систем − 7 489 (+14) од,

  • РСЗВ − 877 (+2) од,

  • засобів ППО − 578 (+1) од,

  • літаків − 322 (+0) од,

  • гелікоптерів − 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,

  • крилатих ракет − 1 558 (+1) од,

  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,

  • спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

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