ГУР уничтожило два десантных катера армии РФ в Крыму

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведчики поразили два русских катера.
Что известно об операции ГУР в Крыму
Как отмечается, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников, операцию провело ГУР.
Как сообщает телеграмма-канал "Крымский ветер", в Черноморском спасатели разбирают завалы казармы, по которой был прилет.
В Минобороны РФ в то время заявили о сбитии двух беспилотников над Крымом.
В ГУР пока не прокомментировали данную операцию.
Что известно об атаках по Крыму
Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.
По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.
Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».
1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.
Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.
Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.
Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.
А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.
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