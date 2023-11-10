ГУР уничтожило два десантных катера армии РФ в Крыму

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Разведчики поразили два русских катера.

Что известно об операции ГУР в Крыму

Как отмечается, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников, операцию провело ГУР.

Как сообщает телеграмма-канал "Крымский ветер", в Черноморском спасатели разбирают завалы казармы, по которой был прилет.

И водолазы начали работу в море. Похоже, катера тоже попали под удар, — говорится и в сообщении. Поделиться

В Минобороны РФ в то время заявили о сбитии двух беспилотников над Крымом.

В ГУР пока не прокомментировали данную операцию.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.