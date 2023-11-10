ГУР знищило два десантних катери армії РФ у Криму

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію в окупованому Криму. Розвідники уразили два російські катери.

Що відомо про операцію ГУР у Криму

Як зазначається, у селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел, операцію провело ГУР.

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", у Чорноморському рятувальники розбирають завали казарми, по якій був приліт.

І водолази почали роботу в морі. Схоже катери таки теж попали під удар, — йдеться й повідомленні. Поширити

У Міноборони РФ в той час заявили про збиття двох безпілотників над Кримом.

У ГУР наразі не прокоментували дану операцію.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.