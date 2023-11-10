Не просто уязвлено. В Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР

В Крыму десантные катера россиян пошли ко дну

Результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР), согласно полученным новым разведданным, поражения потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекта 11770 года "Серна".

В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: "Акула" - сразу, "Серна" - еще безуспешно сразилась за живучесть, но тоже затонула, - поделились деталями в разведке. Поделиться

ГУР раскрыли детали операции

Бойцы обнародовали моменты удара по враждебным целям. Как подтвердили разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна").

По данным ГУР, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Отмечено, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для опрокидывания военной техники и десанта.

Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильной прикрытия своей группировки на острове и Черном море.

Кстати, малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Однако, как отметили украинские разведчики, теперь и эта идея россиян разрушена.