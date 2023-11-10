Не просто уязвлено. В Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР

Согласно полученным новым разведданным, поражения потерпели два катера окупантов.
В Крыму десантные катера россиян пошли ко дну
Результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены.
Как говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР), согласно полученным новым разведданным, поражения потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекта 11770 года "Серна".
ГУР раскрыли детали операции
Бойцы обнародовали моменты удара по враждебным целям. Как подтвердили разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна").
По данным ГУР, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.
Отмечено, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для опрокидывания военной техники и десанта.
Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильной прикрытия своей группировки на острове и Черном море.
Кстати, малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.
Однако, как отметили украинские разведчики, теперь и эта идея россиян разрушена.
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