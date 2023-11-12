Армия РФ с ужасом ожидает уничтожения Крымского моста — спикер ВМС ВСУ

Это даже не дым, это аэрозоль. Генерируют этот аэрозоль специальные автомобили – большие грузовики обычно для этого используются. Это относится к химическим войскам РФ. Машина уезжает, включает этот генератор дыма (аэрозоля) и в большом количестве выбрасывает его в воздух. Прежде всего это делается теоретически для того, чтобы сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет. Это одна из основных версий, зачем они это делают, – подчеркнул Плетенчук.