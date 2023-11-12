Армия РФ с ужасом ожидает уничтожения Крымского моста — спикер ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ с ужасом ожидает уничтожения Крымского моста — спикер ВМС ВСУ

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Командование преступной армии РФ принимает меры по защите Крымского моста от атак украинских военных, поскольку это один из ключевых путей поставки оккупационной армии РФ в Украину.

Что известно о попытках российских окупантов защитить Крымский мост от ударов ВСУ

По словам спикера командования ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские военные преступники прибегают к защитным мерам по Крымскому мосту, включая дымовой занавес.

Они принимают максимальное количество мер безопасности, постоянно его перекрывают. Они учитывают свой печальный опыт поражения этой пристройки и пытаются реагировать уже постфактум. То есть если опасность, то перекрыть, чтобы грузовик не заехал, не взорвался. Еще какая-то угроза из воздуха, любая, сразу так же перекрывается, задымляется, - объясняет Плетенчук.

Он подчеркнул, что из-за этого очень сильно страдает функциональность моста.

Что известно о мерах безопасности россиян в районе Крымского моста

Однако он остается одной из главных артерий снабжения российской преступной армии на юге Украины.

Хотя является сушей коридор, но, тем не менее, железная дорога (крымского моста) много на себя нагрузку берет, - подчеркивает Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ также объяснил, зачем оккупанты устраивают задымление в районе моста.

Это даже не дым, это аэрозоль. Генерируют этот аэрозоль специальные автомобили – большие грузовики обычно для этого используются. Это относится к химическим войскам РФ. Машина уезжает, включает этот генератор дыма (аэрозоля) и в большом количестве выбрасывает его в воздух. Прежде всего это делается теоретически для того, чтобы сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет. Это одна из основных версий, зачем они это делают, – подчеркнул Плетенчук.

По его словам, такое задымление должно препятствовать работе лазерного наведения боеголовок.

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