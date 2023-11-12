Армия РФ с ужасом ожидает уничтожения Крымского моста — спикер ВМС ВСУ

Командование преступной армии РФ принимает меры по защите Крымского моста от атак украинских военных, поскольку это один из ключевых путей поставки оккупационной армии РФ в Украину.
Что известно о попытках российских окупантов защитить Крымский мост от ударов ВСУ
По словам спикера командования ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские военные преступники прибегают к защитным мерам по Крымскому мосту, включая дымовой занавес.
Он подчеркнул, что из-за этого очень сильно страдает функциональность моста.
Что известно о мерах безопасности россиян в районе Крымского моста
Однако он остается одной из главных артерий снабжения российской преступной армии на юге Украины.
Спикер ВМС ВСУ также объяснил, зачем оккупанты устраивают задымление в районе моста.
По его словам, такое задымление должно препятствовать работе лазерного наведения боеголовок.
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