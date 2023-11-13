Мустафа Джемилев признался, кто не дал ему уйти на пенсию
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Украина
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Мустафа Джемилев признался, кто не дал ему уйти на пенсию

Мустафа Джемилев
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Источник:  online.ua

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью для online.ua рассказал о своем первом возвращении в Крым после советской тюрьмы в 1973 году.

Джемилев рассказал, как впервые вернулся в Крым

Мустафа Джемилев рассказывает, что после своего окончательного возвращения в Крым в 1989 году там был уже второй фронт национального движения.

Только начали строить свою национальную жизнь, здесь — новая оккупация. Я собрался был в 2013 году идти уже на пенсию, думал, с внуками буду заниматься. Но Путин не дал мне уйти на пенсию, – говорит он.

Также Джемилев поделился своим сильнейшим воспоминанием из Крыма. Когда он впервые летел в Крым из Ташкента в 1973 году, с ним летела девушка из Крыма, которая рассказывала ему о полуострове.

Я молча слушал. А в аэропорту она сказала: Вот наш Симферополь. Ну, как вам наш Симферополь? А потом она еще рассказывала о своей тревоге. Говорила о том, что в последнее время стали приезжать крымские татары. Но власть их выгоняет, иначе они начнут забирать свои дома, а мы как раз в татарском доме живем. Такое опасение.

В ответ на вопрос "Ну как вам наш Симферополь?" Мустафа Джемилев вспоминает, что ответил: "Ничего, а как вам наш Крым?". Девушка была удивлена.

Я сказал: “Я представитель коренного народа, я крымский татарин. Только не беспокойтесь, ваш дом мы не будем забирать, живите себе на здоровье, мы построим новые”.

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