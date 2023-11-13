Мустафа Джемилев признался, кто не дал ему уйти на пенсию

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью для online.ua рассказал о своем первом возвращении в Крым после советской тюрьмы в 1973 году.
Джемилев рассказал, как впервые вернулся в Крым
Мустафа Джемилев рассказывает, что после своего окончательного возвращения в Крым в 1989 году там был уже второй фронт национального движения.
Также Джемилев поделился своим сильнейшим воспоминанием из Крыма. Когда он впервые летел в Крым из Ташкента в 1973 году, с ним летела девушка из Крыма, которая рассказывала ему о полуострове.
В ответ на вопрос "Ну как вам наш Симферополь?" Мустафа Джемилев вспоминает, что ответил: "Ничего, а как вам наш Крым?". Девушка была удивлена.
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