Такого лжеца не было никогда. Джемилев о разговоре с Путиным о Крыме — видео

В начале российской оккупации Крыма лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью online.ua Джемилев рассказал, о чем они говорили и как можно жить рядом с Россией в будущем.
Джемилев раскрыл детали разговора с Путиным
Отвечая на вопрос, мог бы этот звонок изменить ход событий, если бы разговор был другим, Мустафа Джемилев говорит, что если бы он пошел на соглашение с Путиным, крымские татары сказали бы, что "был у нас один лидер, но тоже оказался подонком".
Как быть с РФ в будущем
Джемилев вспоминает, что Путин сказал ему: «Подождите еще четыре дня. 16 марта будет референдум. Мы выясним волю народа».
Лидер крымскотатарского народа добавляет, что санкции с РФ не снимутся, пока не будет освобожден Крым и любая власть, которая придет на смену Путину, даже если она будет хуже, будет понимать, что если она хочет развития, то обязательно нужно освободить захваченные территории.