Такого лжеца не было никогда. Джемилев о разговоре с Путиным о Крыме — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Такого лжеца не было никогда. Джемилев о разговоре с Путиным о Крыме — видео

Мустафа Джемилев
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Источник:  online.ua

В начале российской оккупации Крыма лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью online.ua Джемилев рассказал, о чем они говорили и как можно жить рядом с Россией в будущем.

Джемилев раскрыл детали разговора с Путиным

Отвечая на вопрос, мог бы этот звонок изменить ход событий, если бы разговор был другим, Мустафа Джемилев говорит, что если бы он пошел на соглашение с Путиным, крымские татары сказали бы, что "был у нас один лидер, но тоже оказался подонком".

И они правильно бы сказали, потому что у нас очень хорошая историческая память и соглашаться на то, чтобы снова быть в составе Российской империи, которая всю историю только и делала, что занималась пакостью против нашего народа, уничтожала его, делала так, что никто нас не воспринимал, недопустимо.

Я знаю свой народ, поэтому отвечал в таком духе, который будет воспринят нашим народом.

Как быть с РФ в будущем

Когда с Путиным разговаривали на эту тему, я ему с первых слов сказал: «Господин Путин, я приехал сюда не для того, чтобы давать вам какие-то советы. У вас сотни советников. Я приехал в качестве представителя коренного народа высказать свое мнение. Вы совершаете большую ошибку — вы на долгие годы портите отношения между нашими странами».

Джемилев вспоминает, что Путин сказал ему: «Подождите еще четыре дня. 16 марта будет референдум. Мы выясним волю народа».

Я ответил: «Вы же понимаете, что никто не будет признавать ваш референдум. Он противоречит международному праву и главное – внутреннему украинскому законодательству. У нас референдум иначе проводится, по всей стране должен проводиться, если касается территории Украины. А крымскотатарский народ, коренной народ Крыма, в лице Меджлиса крымскотатарского народа уже принял решение бойкотировать ваш референдум”. Он снова за свое.

Лидер крымскотатарского народа добавляет, что санкции с РФ не снимутся, пока не будет освобожден Крым и любая власть, которая придет на смену Путину, даже если она будет хуже, будет понимать, что если она хочет развития, то обязательно нужно освободить захваченные территории.

Другого пути просто нет. Другой путь – путь превращения России в Северную Корею, хотя она постепенно большими шагами идет в этом направлении. Так или иначе Крым будет освобожден. Другого просто выхода нет. Если Россия не хочет подписать смертный приговор.

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