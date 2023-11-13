Такого лжеца не было никогда. Джемилев о разговоре с Путиным о Крыме — видео

В начале российской оккупации Крыма лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью online.ua Джемилев рассказал, о чем они говорили и как можно жить рядом с Россией в будущем.

Джемилев раскрыл детали разговора с Путиным

Отвечая на вопрос, мог бы этот звонок изменить ход событий, если бы разговор был другим, Мустафа Джемилев говорит, что если бы он пошел на соглашение с Путиным, крымские татары сказали бы, что "был у нас один лидер, но тоже оказался подонком".

И они правильно бы сказали, потому что у нас очень хорошая историческая память и соглашаться на то, чтобы снова быть в составе Российской империи, которая всю историю только и делала, что занималась пакостью против нашего народа, уничтожала его, делала так, что никто нас не воспринимал, недопустимо. Поделиться

Я знаю свой народ, поэтому отвечал в таком духе, который будет воспринят нашим народом. Поделиться

Как быть с РФ в будущем

Когда с Путиным разговаривали на эту тему, я ему с первых слов сказал: «Господин Путин, я приехал сюда не для того, чтобы давать вам какие-то советы. У вас сотни советников. Я приехал в качестве представителя коренного народа высказать свое мнение. Вы совершаете большую ошибку — вы на долгие годы портите отношения между нашими странами». Поделиться

Джемилев вспоминает, что Путин сказал ему: «Подождите еще четыре дня. 16 марта будет референдум. Мы выясним волю народа».

Я ответил: «Вы же понимаете, что никто не будет признавать ваш референдум. Он противоречит международному праву и главное – внутреннему украинскому законодательству. У нас референдум иначе проводится, по всей стране должен проводиться, если касается территории Украины. А крымскотатарский народ, коренной народ Крыма, в лице Меджлиса крымскотатарского народа уже принял решение бойкотировать ваш референдум”. Он снова за свое. Поделиться

Лидер крымскотатарского народа добавляет, что санкции с РФ не снимутся, пока не будет освобожден Крым и любая власть, которая придет на смену Путину, даже если она будет хуже, будет понимать, что если она хочет развития, то обязательно нужно освободить захваченные территории.