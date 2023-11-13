Джемілєв розкрив нахабну брехню Путіна щодо Криму — відео

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю online.ua розповів, як Україна пропонувала РФ вести переговори щодо Криму та як російський президент Володимир Путін бреше про відмову України домовлятися з РФ.

Війна не закінчиться без звільнення Криму

Джемілєв підкреслює, що неможливо говорити про закінчення війни до визволення Криму, тому що це є ключовим моментом війни.

Але Путін тут знову ж таки нахабно бреше. Була делегація африканських країн, на якій він сказав, не моргнувши оком: “Ось договір із українцями про припинення війни. Але вони розтоптали цей договір та розпочали військові дії”. Поширити

За словами Джемілєва, це Путін сказав про ті пропозиції, які надала Україна, і які він сам і відкинув.

Ось така людина. Він розкриває рота тільки для того, щоб збрехати що-небудь. Я в історії знаю багато брехунів, багато таких невдалих політиків. Але такого рівня брехуна просто, напевно, не було ніколи. Поширити

Переговори про Крим були відкинуті Росією

Джемілєв розповідає, що спочатку Україна планувала деокупувати Крим мирним дипломатичним шляхом. Про це була створена концепція РНБО, прийнята 21 березня 2021 року.

Там було чітко зазначено, що наголос робиться на посиленні санкцій і дипломатичних шляхах. Після повномасштабного вторгнення йшли переговори російської та української делегацій спочатку на кордоні з Білоруссю, а потім — у Стамбулі. І навіть тоді українська сторона пропонувала мирний план. Поширити

Лідер кримськотатарського народу зазначає, що в пропозиції, яка була зроблена в Стамбулі у письмовій формі, було сказано, що Україна пропонує росіянам відійти до кордонів до 24 лютого 2022 року, а питання про статус і Крим вирішувати дипломатичним шляхом, почавши переговорний процес. Під час цих переговорів Україна зобов’язується не застосовувати силу.