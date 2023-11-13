Джемілєв розкрив нахабну брехню Путіна щодо Криму — відео

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю online.ua розповів, як Україна пропонувала РФ вести переговори щодо Криму та як російський президент Володимир Путін бреше про відмову України домовлятися з РФ.
Війна не закінчиться без звільнення Криму
Джемілєв підкреслює, що неможливо говорити про закінчення війни до визволення Криму, тому що це є ключовим моментом війни.
За словами Джемілєва, це Путін сказав про ті пропозиції, які надала Україна, і які він сам і відкинув.
Переговори про Крим були відкинуті Росією
Джемілєв розповідає, що спочатку Україна планувала деокупувати Крим мирним дипломатичним шляхом. Про це була створена концепція РНБО, прийнята 21 березня 2021 року.
Лідер кримськотатарського народу зазначає, що в пропозиції, яка була зроблена в Стамбулі у письмовій формі, було сказано, що Україна пропонує росіянам відійти до кордонів до 24 лютого 2022 року, а питання про статус і Крим вирішувати дипломатичним шляхом, почавши переговорний процес. Під час цих переговорів Україна зобов’язується не застосовувати силу.