Джемилев раскрыл наглую ложь Путина на счет Крыма — видео

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью online.ua рассказал, как Украина предлагала РФ вести переговоры на счет Крыма и как российский президент Владимир Путин лжет об отказе Украины договариваться с РФ.
Война не закончится без освобождения Крыма
Джемилев подчеркивает, что невозможно говорить об окончании войны до освобождения Крыма, потому что это ключевой момент войны.
По словам Джемилева, это Путин сказал о тех предложениях, которые предоставила Украина, которые он сам и отверг.
Переговоры о Крыме были отвергнуты Россией
Джемилев рассказывает, что сначала Украина планировала деоккупировать Крым мирным дипломатическим путем. Об этом была создана концепция СНБО, принятая 21 марта 2021 года.
Лидер крымскотатарского народа отмечает, что в предложении, которое было сделано в Стамбуле в письменной форме, было сказано, что Украина предлагает россиянам отойти к границам до 24 февраля 2022 года, а вопрос о статусе и Крыме решать дипломатическим путем, начав переговорный процесс. В ходе этих переговоров Украина обязуется не применять силу.
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