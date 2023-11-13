Путін ухвалив екстрене рішення щодо Крименерго після перемоги Ахметова в Гаазі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін ухвалив екстрене рішення щодо Крименерго після перемоги Ахметова в Гаазі

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

13 листопада офіційно стало відомо, що очільник Кремля Володимир Путін вирішив передати владі РФ в окупованому Криму акції захопленого в України "Крименерго".

Путін терміново перереєстрував "Крименерго"

Про рішення російського диктатора йдеться на порталі правової інформації РФ.

Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації і Ради міністрів Республіки Крим про передачу у власність Республіки Крим 100 відсотків акцій акціонерного товариства "Крименерго, - сказано в указі Путіна.

Станом на сьогодні вказані акції, як вважає очільник Кремля, "перебувають у федеральній власності".

Що важливо розуміти, "Крименерго" входить до складу енергохолдингу ДТЕК. Це найбільша енергетична компанія окупованого росіянами Криму.

Як відомо, "Крименерго" було "націоналізовано" країною-агресоркою після анексії півострова у квітні 2014 року.

Ще 5 років тому ДТЕК офіційно оголосив про старт підготовки позову до Росії у зв’язку з вкраденими активами в Криму, а в листопаді 2018 року енергохолдинг подав позов до арбітражу.

Яке рішення ухвалили в Гаазі

2 листопада 2023 року офіційно стало відомо, що Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресорки Російської Федерації за захоплені активи в незаконно окупованому Криму.

Окрім того, наголошується, що арбітраж присудив офіційній Москві виплатити компанії Ахметова компенсацію збитків в розмірі 267 млн дол, що включає проценти та судові витрати на дату рішення.

Варто також звернути увагу на те, що нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Росія повинна перебувати під постійним тиском – на полі бою, санкційним, юридичним. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв'язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права, - заявив сам Ахметов.

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