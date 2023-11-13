Путин принял экстренное решение относительно Крымэнерго после победы Ахметова в Гааге
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин принял экстренное решение относительно Крымэнерго после победы Ахметова в Гааге

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

13 ноября официально стало известно, что глава Кремля Владимир Путин решил передать властям РФ в оккупированном Крыму акции захваченного у Украины "Крымэнерго".

Путин срочно перерегистрировал "Крымэнерго"

О решении российского диктатора сообщается на портале правовой информации РФ.

Принять предложение правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым 100 процентов акций акционерного общества "Крымэнерго", - сказано в указе Путина.

По состоянию на сегодняшний день указанные акции, как считает глава Кремля, "находятся в федеральной собственности".

Что важно понимать, "Крымэнерго" входит в состав энергохолдинга ДТЭК. Это крупнейшая энергетическая компания оккупированного россиянами Крыма.

Как известно, "Крымэнерго" было "национализировано" страной-агрессоркой после аннексии полуострова в апреле 2014 года.

Еще 5 лет назад ДТЭК официально объявил о старте подготовки иска к России в связи с украденными активами в Крыму, а в ноябре 2018 года энергохолдинг подал иск в арбитраж.

Какое решение было принято в Гааге

2 ноября 2023 г. официально стало известно, что Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессорки Российской Федерации за захваченные активы в незаконно оккупированном Крыму.

Кроме того, сообщалось, что арбитраж присудил официальной Москве выплатить компании Ахметова компенсацию ущерба в размере 267 млн дол, включающую проценты и судебные издержки на дату решения.

Следует также обратить внимание на то, что начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Россия должна находиться под постоянным давлением – на поле боя, под санкционным и юридическим. 24/7 будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права, - заявил сам Ахметов.

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