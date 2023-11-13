Российские оккупанты уже бегут из Крыма. АТЕШ опубликовал фотодоказательства

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины “АТЕШ” сообщает о бегстве российских захватчиков с оккупированного полуострова Крым.

Удары ВСУ подтолкнули солдат РФ к бегству из Крыма

Такой информацией с украинцами поделились агенты “АТЕШ” из состава военных Черноморского флота России.

Согласно их данным, солдаты РФ уже начали перебрасывать корабли из Крыма в Новороссийск (город на юге России – ред.)

Нам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту «Кавказ». Войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск. Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян, - сказано в сообщении. Поделиться

Представители партизанского движения обращают внимание на то, что два месяца назад украинским силам удалось успешно уничтожить крупный десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя.

Они подчеркивают, что именно благодаря агентам “АТЕШ” и простым севастопольцам эту сверхсложную операцию удалось реализовать.

В рядах противника настоящая паника. Противник догадывается, что будут новые удары по их флоту и пытаются спасти их. Но у них не получится. Присоединяйся к рядам "АТЕШ" и помоги уничтожить флот окупантов! - заключают партизаны. Поделиться

Джемилев рассказал о циничной лжи Путина о Крыме

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью online.ua рассказал, как официальный Киев предлагал российским властям начать переговоры по Крыму и как глава Кремля Владимир Путин лжет об отказе Украины договариваться с РФ.

Путин тут опять же нагло лжет. Была делегация африканских стран, на которой он сказал, не моргнув глазом: Вот договор с украинцами о прекращении войны. Они растоптали этот договор и начали военные действия”. Поделиться

Как пояснил Мустафа Джемилев, российский диктатор заявил о тех предложениях, которые предоставила Украина и которые он сам же и отверг.