Российские оккупанты уже бегут из Крыма. АТЕШ опубликовал фотодоказательства

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины “АТЕШ” сообщает о бегстве российских захватчиков с оккупированного полуострова Крым.
Удары ВСУ подтолкнули солдат РФ к бегству из Крыма
Такой информацией с украинцами поделились агенты “АТЕШ” из состава военных Черноморского флота России.
Согласно их данным, солдаты РФ уже начали перебрасывать корабли из Крыма в Новороссийск (город на юге России – ред.)
Представители партизанского движения обращают внимание на то, что два месяца назад украинским силам удалось успешно уничтожить крупный десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя.
Они подчеркивают, что именно благодаря агентам “АТЕШ” и простым севастопольцам эту сверхсложную операцию удалось реализовать.
Джемилев рассказал о циничной лжи Путина о Крыме
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью online.ua рассказал, как официальный Киев предлагал российским властям начать переговоры по Крыму и как глава Кремля Владимир Путин лжет об отказе Украины договариваться с РФ.
Как пояснил Мустафа Джемилев, российский диктатор заявил о тех предложениях, которые предоставила Украина и которые он сам же и отверг.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-