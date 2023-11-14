Партизани АТЕШ зафіксували перекидання техніки армії РФ з Криму на Херсонщину — відео

Представники українського визвольного партизанського руху “АТЕШ” зафіксували перекидання військової техніки злочинної армії РФ з території окупованого Криму на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про перекидання окупантами військової техніки з Криму на Херсонщину

Наш агент успішно зафіксував перекидання російської техніки в районі селища Октябрське, - йдеться у повідомленні представників партизанського руху. Поширити

Зазначається, що її направляють у бік Херсонської області, а пов'язано це з великими втратами на зазначеному напрямку.

Окупанти перекидають дві командно-штабні машини і танк.

Що відомо про ситуацію у Криму

За інформацією представників АТЕШ, російські військові злочинці розмістили у селі Новопокровське на території окупованого Криму ЗРК “Панцир С-1”.

Орки розмістили у селі Новопокровка у Криму систему протиповітряної оборони «Панцир-С1» поблизу житлових будинків на околиці міста. Це вкотре підтверджує, що російським терористам начхати на жителів Криму і вони їм потрібні лише як живий щит, - йдеться у повідомленні представників АТЕШ. Поширити

Скільки ще може тривати розв’язана Росією війна проти України

За інформацією видання The Economist, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України може тривати ще щонайменше 5 років.

Автори матеріалу зазначають, що геополітична ситуація у світі після початку конфлікту в Ізраїлі почала складатись не на користь України.

У матеріалі підкреслюється, що якщо конфлікти в Україні та Ізраїлі затягнуться, західні країни можуть опинитись у важкому становищі.

Як і за часів "холодної війни", кожна криза, якою б вона не була, може розглядатися як випробування американської або китайської могутності, що втягує в себе кожну з країн, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Також вказується, що один з ризиків полягає в тому, що противники можуть скористатися цим хаосом. Зокрема, Росія може провести загрозливі маневри під час кризи навколо Тайваню, щоб відвернути увагу США та прив'язати до себе союзників, не дозволивши їм простягнути руку допомоги в Азії.