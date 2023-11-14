Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску техники армии РФ из Крыма в Херсонскую область — видео

Представители украинского освободительного партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники преступной армии РФ с территории оккупированного Крыма на левый берег Днепра в Херсонской области.

Что известно о переброске оккупантами военной техники из Крыма на Херсонщину

Наш агент успешно зафиксировал переброску российской техники в районе поселка Октябрьское, говорится в сообщении представителей партизанского движения. Поделиться

Отмечается, что ее направляют в сторону Херсонской области, а это связано с большими потерями на указанном направлении.

Оккупанты перебрасывают две командно-штабные машины и танк.

Что известно о ситуации в Крыму

По информации представителей АТЕШ, российские военные преступники разместили в селе Новопокровское на территории оккупированного Крыма ЗРК "Панцирь С-1".

Орки разместили в селе Новопокровка в Крыму систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1» вблизи жилых домов на окраине города. Это еще раз подтверждает, что российским террористам плевать на жителей Крыма и они им нужны только как живой щит, - говорится в сообщении представителей АТЕШ. Поделиться

Сколько еще может продолжаться развязанная Россией война против Украины

По информации издания The Economist, развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться еще не менее 5 лет.

Авторы материала отмечают, что геополитическая ситуация в мире после начала конфликта в Израиле начала складываться не в пользу Украины.

В материале подчеркивается, что, если конфликты в Украине и Израиле затянутся, западные страны могут оказаться в тяжелом положении.

Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американского или китайского могущества, вовлекающего в себя каждую из стран, - говорится в материале издания. Поделиться

Также указывается, что один из рисков состоит в том, что противники могут воспользоваться этим хаосом. В частности, Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.