Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску техники армии РФ из Крыма в Херсонскую область — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску техники армии РФ из Крыма в Херсонскую область — видео

Бронетехника армии РФ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Представители украинского освободительного партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники преступной армии РФ с территории оккупированного Крыма на левый берег Днепра в Херсонской области.

Что известно о переброске оккупантами военной техники из Крыма на Херсонщину

Наш агент успешно зафиксировал переброску российской техники в районе поселка Октябрьское, говорится в сообщении представителей партизанского движения.

Отмечается, что ее направляют в сторону Херсонской области, а это связано с большими потерями на указанном направлении.

Оккупанты перебрасывают две командно-штабные машины и танк.

Что известно о ситуации в Крыму

По информации представителей АТЕШ, российские военные преступники разместили в селе Новопокровское на территории оккупированного Крыма ЗРК "Панцирь С-1".

Орки разместили в селе Новопокровка в Крыму систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1» вблизи жилых домов на окраине города. Это еще раз подтверждает, что российским террористам плевать на жителей Крыма и они им нужны только как живой щит, - говорится в сообщении представителей АТЕШ.

Сколько еще может продолжаться развязанная Россией война против Украины

По информации издания The Economist, развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться еще не менее 5 лет.

Авторы материала отмечают, что геополитическая ситуация в мире после начала конфликта в Израиле начала складываться не в пользу Украины.

В материале подчеркивается, что, если конфликты в Украине и Израиле затянутся, западные страны могут оказаться в тяжелом положении.

Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американского или китайского могущества, вовлекающего в себя каждую из стран, - говорится в материале издания.

Также указывается, что один из рисков состоит в том, что противники могут воспользоваться этим хаосом. В частности, Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ узнали о военной технике армии РФ в Перевальном — фото
Перевальное
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты уже бегут из Крыма. АТЕШ опубликовал фотодоказательства
флот РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Важен для оккупантов. АТЕШ обнаружил в Крыму склад горючей армии РФ
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.