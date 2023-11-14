Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску техники армии РФ из Крыма в Херсонскую область — видео

Представители украинского освободительного партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники преступной армии РФ с территории оккупированного Крыма на левый берег Днепра в Херсонской области.
Что известно о переброске оккупантами военной техники из Крыма на Херсонщину
Отмечается, что ее направляют в сторону Херсонской области, а это связано с большими потерями на указанном направлении.
Оккупанты перебрасывают две командно-штабные машины и танк.
Что известно о ситуации в Крыму
По информации представителей АТЕШ, российские военные преступники разместили в селе Новопокровское на территории оккупированного Крыма ЗРК "Панцирь С-1".
Сколько еще может продолжаться развязанная Россией война против Украины
По информации издания The Economist, развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться еще не менее 5 лет.
Авторы материала отмечают, что геополитическая ситуация в мире после начала конфликта в Израиле начала складываться не в пользу Украины.
В материале подчеркивается, что, если конфликты в Украине и Израиле затянутся, западные страны могут оказаться в тяжелом положении.
Также указывается, что один из рисков состоит в том, что противники могут воспользоваться этим хаосом. В частности, Россия может провести угрожающие маневры во время кризиса вокруг Тайваня, чтобы отвлечь США и привязать к себе союзников, не позволив им протянуть руку помощи в Азии.
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