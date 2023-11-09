Партизаны АТЕШ узнали о военной технике армии РФ в Перевальном — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ в Крыму продолжает отслеживать технику и личный состав подразделений российских оккупантов. В этот раз под "прицел" попала военная база РФ в Перевальном.
АТЕШ следит за оккупантами в Крыму
Партизаны АТЕШ нашли и разведали информацию о еще одном военном объекте российских оккупантов в Крыму.
Об этом участники сопротивления сообщили в Telegram.
Координаты военной базы: 44.851830, 34.318620.
Военные РФ перебрасывают в Евпаторию ремонтную технику
АТЕШ 7 ноября зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.
Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.
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