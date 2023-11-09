Партизаны АТЕШ узнали о военной технике армии РФ в Перевальном — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ узнали о военной технике армии РФ в Перевальном — фото

Перевальное
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ в Крыму продолжает отслеживать технику и личный состав подразделений российских оккупантов. В этот раз под "прицел" попала военная база РФ в Перевальном.

АТЕШ следит за оккупантами в Крыму

Партизаны АТЕШ нашли и разведали информацию о еще одном военном объекте российских оккупантов в Крыму.

Об этом участники сопротивления сообщили в Telegram.

Наши агенты провели очередную разведку в н. п. Перевальное, где разведали 126-ю отдельную бригаду береговой обороны России (военная часть 12676).

Нам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады. Мы убедились, что цистерны с топливом активно используются врагом. Также мы подробно изучили схему патрулирования вокруг воинской части.

Координаты военной базы: 44.851830, 34.318620.

Военные РФ перебрасывают в Евпаторию ремонтную технику

АТЕШ 7 ноября зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.

Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.

Силы обороны Украины систематически выводят из строя боевую технику России. Поэтому все чаще оккупанты подвозят разнообразные средства для ремонта оставшегося. Но можем заранее сказать, что эвакуировать и ремонтировать придется только кучу металла, – отметили в АТЕШ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированный Джанкой прибыли новые мобилизованные россияне — АТЕШ
Армия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение спецтехники армии РФ в Крыму — фото
Джанкой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ начали перебрасывать в Крым технику для ремонта — АТЕШ
Техника

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.