Партизаны АТЕШ узнали о военной технике армии РФ в Перевальном — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ в Крыму продолжает отслеживать технику и личный состав подразделений российских оккупантов. В этот раз под "прицел" попала военная база РФ в Перевальном.

АТЕШ следит за оккупантами в Крыму

Партизаны АТЕШ нашли и разведали информацию о еще одном военном объекте российских оккупантов в Крыму.

Об этом участники сопротивления сообщили в Telegram.



Наши агенты провели очередную разведку в н. п. Перевальное, где разведали 126-ю отдельную бригаду береговой обороны России (военная часть 12676). Поделиться

Нам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады. Мы убедились, что цистерны с топливом активно используются врагом. Также мы подробно изучили схему патрулирования вокруг воинской части. Поделиться

Координаты военной базы: 44.851830, 34.318620.

Военные РФ перебрасывают в Евпаторию ремонтную технику

АТЕШ 7 ноября зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.

Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.