Партизани АТЕШ дізналися про військову техніку армії РФ у Перевальному — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ у Криму продовжує відслідковувати техніку і особистий склад підрозділів російських окупантів. Цього разу під “приціл” потрапила військова база РФ у Перевальному.

АТЕШ стежить за окупантами у Криму

Партизани АТЕШ знайшли і розвідали інформацію про ще один військовий об’єкт російських окупантів у Криму.

Про це учасники руху опору повідомили у Telegram.



Наші агенти здійснили чергову розвідку у н.п. Перевальне, де розвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Росії (військова частина 12676). Поширити

Нам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади. Ми переконалися, що цистерни з паливом активно використовуються ворогом. Також ми детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини. Поширити

Координати військової бази: 44.851830, 34.318620.

Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку

АТЕШ 7 листопада зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.

Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.