Партизани АТЕШ дізналися про військову техніку армії РФ у Перевальному — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ дізналися про військову техніку армії РФ у Перевальному — фото

Перевальне
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ у Криму продовжує відслідковувати техніку і особистий склад підрозділів російських окупантів. Цього разу під “приціл” потрапила військова база РФ у Перевальному.

АТЕШ стежить за окупантами у Криму

Партизани АТЕШ знайшли і розвідали інформацію про ще один військовий об’єкт російських окупантів у Криму.

Про це учасники руху опору повідомили у Telegram.

Наші агенти здійснили чергову розвідку у н.п. Перевальне, де розвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Росії (військова частина 12676).

Нам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади. Ми переконалися, що цистерни з паливом активно використовуються ворогом. Також ми детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини.

Координати військової бази: 44.851830, 34.318620.

Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку

АТЕШ 7 листопада зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.

Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку Росії. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося. Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться лише купу металу, – зазначили в АТЕШ.

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