Партизани АТЕШ дізналися про військову техніку армії РФ у Перевальному — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ у Криму продовжує відслідковувати техніку і особистий склад підрозділів російських окупантів. Цього разу під “приціл” потрапила військова база РФ у Перевальному.
АТЕШ стежить за окупантами у Криму
Партизани АТЕШ знайшли і розвідали інформацію про ще один військовий об’єкт російських окупантів у Криму.
Про це учасники руху опору повідомили у Telegram.
Координати військової бази: 44.851830, 34.318620.
Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку
АТЕШ 7 листопада зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.
Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.
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