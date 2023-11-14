Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское партизаны обнаружили склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Он составляет для оккупантов высокую ценность.

АТЕШ поделился новой находкой в Крыму

Склад ГСМ в Октябрьском (другое название Биюк-Онлар, находится в Курманском районе, в 43 км от г. Симферополя) зафиксировал на камеру представитель подполья на захваченном россиянами украинском полуострове.

Как отмечают партизаны, этот склад имеет большое значение для войск РФ.

На территории самого склада, а также поселка высока активность военной техники рашистов, – говорится в публикации. Поделиться

Также были представлены координаты данного склада: 45.287290, 34.126670.

В "Атеше" добавили, что партизаны продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и "успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины".

Российские оккупанты уже бегут из Крыма

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины АТЕШ сообщает о бегстве российских захватчиков с оккупированного полуострова Крым.

Согласно их данным, солдаты РФ уже начали опрокидывать корабли из Крыма в Новороссийск (город на юге России – ред.)

Нам удалось зафиксировать опрокидывание кораблей, войск и техники противника в порту Кавказ. Войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск. Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян, - говорится в сообщении. Поделиться

Представители партизанского движения обращают внимание на то, что два месяца назад украинским силам удалось успешно уничтожить крупный десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя.