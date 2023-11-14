Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское партизаны обнаружили склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков. Он составляет для оккупантов высокую ценность.
АТЕШ поделился новой находкой в Крыму
Склад ГСМ в Октябрьском (другое название Биюк-Онлар, находится в Курманском районе, в 43 км от г. Симферополя) зафиксировал на камеру представитель подполья на захваченном россиянами украинском полуострове.
Как отмечают партизаны, этот склад имеет большое значение для войск РФ.
Также были представлены координаты данного склада: 45.287290, 34.126670.
В "Атеше" добавили, что партизаны продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и "успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины".
Российские оккупанты уже бегут из Крыма
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины АТЕШ сообщает о бегстве российских захватчиков с оккупированного полуострова Крым.
Согласно их данным, солдаты РФ уже начали опрокидывать корабли из Крыма в Новороссийск (город на юге России – ред.)
Представители партизанского движения обращают внимание на то, что два месяца назад украинским силам удалось успешно уничтожить крупный десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя.
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