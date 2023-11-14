Важливий для окупантів. АТЕШ виявив у Криму склад пального армії РФ

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське партизани виявили склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Він становить для окупантів високу цінність.

АТЕШ поділився новою знахідкою у Криму

Склад ПММ в Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.

Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ.

На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів, - йдеться у публікації. Поширити

Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.

В "Атеш" додали, що партизани продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та "успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України".

Російські окупанти уже тікають з Криму

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України “АТЕШ” повідомляє про втечу російських загарбників з окупованого півострова Крим.

Згідно з їхніми даними, солдати РФ уже почали перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ (місто на півдні Росії - ред.)

Нам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки супротивника в порту “Кавказ”. Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська. Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян, - йдеться в повідомленні. Поширити

Представники партизанського руху звертають увагу на те, що два місяці тому українським силам вдалося успішно знищити великий десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” у бухті Севастополя.