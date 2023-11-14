Важливий для окупантів. АТЕШ виявив у Криму склад пального армії РФ

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське партизани виявили склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Він становить для окупантів високу цінність.
АТЕШ поділився новою знахідкою у Криму
Склад ПММ в Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.
Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ.
Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.
В "Атеш" додали, що партизани продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та "успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України".
Російські окупанти уже тікають з Криму
Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України “АТЕШ” повідомляє про втечу російських загарбників з окупованого півострова Крим.
Згідно з їхніми даними, солдати РФ уже почали перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ (місто на півдні Росії - ред.)
Представники партизанського руху звертають увагу на те, що два місяці тому українським силам вдалося успішно знищити великий десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” у бухті Севастополя.
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