Как проходит подготовка и реализация рейдов в Крым — уникальное видео от ГУР

Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.
Уникальное видео от ГУР
Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.
Там также отметили, что "мотивированные разведчики-спецназначители ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".
Что известно о рейде ГУР в Крыму
Напомним, 24 августа СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около пяти часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.
Представители ГУР сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что остров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.
Кроме того, в ходе спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее официально подтвердил, что в результате высадки украинского десанта возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму, нашим бойцам удалось повредить четыре быстроходных катера врага, а также ликвидировать не менее 30 российских захватчиков.
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