Как проходит подготовка и реализация рейдов в Крым — уникальное видео от ГУР

Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

Уникальное видео от ГУР

Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, совершенных воинами "Стугни" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины, - говорится в сообщении под видео. Поделиться

Там также отметили, что "мотивированные разведчики-спецназначители ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".

Что известно о рейде ГУР в Крыму

Напомним, 24 августа СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около пяти часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Представители ГУР сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что остров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

Кроме того, в ходе спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее официально подтвердил, что в результате высадки украинского десанта возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму, нашим бойцам удалось повредить четыре быстроходных катера врага, а также ликвидировать не менее 30 российских захватчиков.