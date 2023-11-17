В Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты подняли вертолеты

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы 17 ноября. Они прогремели на юго-западе полуострова примерно между н.п. Бахчисарай и Кача.

Что известно о взрывах в Крыму

Как рассказали местные жители в сети, было слышно два взрыва. Также на фоне взрывов сообщается о полетах вертолетов.

Подписчики сообщают, что между Бахчисарайским районом и Качинской долиной было слышно два взрыва, в небе кружат вертолеты, - говорится в публикации. Поделиться

В сети звучат предположения о вероятном "хлопке" в Бельбеке или Каче.

Пока разъяснений по поводу инцидента от официальных лиц пока нет. Представители оккупационной "администрации" тоже ничего не говорят о взрывах и не объясняют причины.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.