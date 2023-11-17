Почему на самом деле Украина до сих пор не освободила Крым — объяснение Подоляка

Власти Украины еще весной 2023 года обещали быстрое и успешное освобождение Крыма. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил, почему прогнозы команды Владимира Зеленского до сих пор не удалось воплотить в жизнь.

Подоляк объяснил, почему Крым не удалось молниеносно деоккупировать

По словам советника Ермака, отвечая на этот вопрос, очень важно быть максимально откровенными.

Когда мы говорим о сроках освобождения, то сегодня некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа – сколько и какого оружия нужно; сколько и когда это оружие будет поступать; сколько, когда и как будут работать санкции против России; сколько и как Россия потратит денег, – объяснил Михаил Подоляк. Поделиться

Больше о настоящем и будущем Крыма смотрите в интервью лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев для Online.UA.

Международные игроки также влияют на длительность войны

Представитель команды Владимира Зеленского обращает внимание на то, что на развитие ситуации влияет даже то, что стране-агрессорке удается обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды на ведение войны против Украины.

К примеру, в 2023 году Россия потратит на войну около 10,2 триллиона рублей, а уже в 2024 году – более 14,6 триллиона рублей. Поэтому нужно сделать, чтобы у России было гораздо меньше ресурса. Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть у нас через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, и никак не через 90 – 120 дней, – отмечает Михаил Подоляк. Поделиться

По словам советника Ермака, если международные партнеры официального Киева будут достаточно долго затягивать с поставками необходимого оружия, то Кремль за это время успеет узнать, что и в каком количестве получит Украина.

Тогда российские захватчики начнут готовиться к стратегической обороне – окапываться. А это значит, что выбить их будет еще труднее.