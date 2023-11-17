Почему на самом деле Украина до сих пор не освободила Крым — объяснение Подоляка

Власти Украины еще весной 2023 года обещали быстрое и успешное освобождение Крыма. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил, почему прогнозы команды Владимира Зеленского до сих пор не удалось воплотить в жизнь.
Подоляк объяснил, почему Крым не удалось молниеносно деоккупировать
По словам советника Ермака, отвечая на этот вопрос, очень важно быть максимально откровенными.
Больше о настоящем и будущем Крыма смотрите в интервью лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев для Online.UA.
Международные игроки также влияют на длительность войны
Представитель команды Владимира Зеленского обращает внимание на то, что на развитие ситуации влияет даже то, что стране-агрессорке удается обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды на ведение войны против Украины.
По словам советника Ермака, если международные партнеры официального Киева будут достаточно долго затягивать с поставками необходимого оружия, то Кремль за это время успеет узнать, что и в каком количестве получит Украина.
Тогда российские захватчики начнут готовиться к стратегической обороне – окапываться. А это значит, что выбить их будет еще труднее.
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