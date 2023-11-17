Чому насправді Україна досі не звільнила Крим — пояснення Подоляка

Влада України ще навесні 2023 року обіцяла швидке та успішне звільнення Криму. Радник очільника ОПУ Михайло Подоляк відповів, чому прогнози команди Володимира Зеленського досі не вдалося втілити життя.
Подоляк пояснив, чому Крим не вдалося блискавично деокупувати
За словами радника Єрмака, відповідаючи на це запитання, вкрай важливо бути максимально відвертими.
Більше про сьогодення та майбутнє Криму дивіться в інтерв’ю лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв для Online.UA.
Міжнародні гравці також впливають на тривалість війни
Представник команди Володимира Зеленського звертає увагу на те, що на розвиток ситуації впливає навіть те, що країні-агресорці вдається обходити західні санкції та заробляти мільярди на ведення війни проти України.
За словами радника Єрмака, якщо міжнародні партнери офіційного Києва будуть доволі довго затягувати із постачання необхідної зброї, то Кремль за цей час встигне дізнатися, що і в якій кількості отримає Україна.
Тоді російські загарбники почнуть готуватися до стратегічної оборони – окопуватися. А це означає, що вибити їх буде ще важче.
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