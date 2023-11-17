Чому насправді Україна досі не звільнила Крим — пояснення Подоляка

Влада України ще навесні 2023 року обіцяла швидке та успішне звільнення Криму. Радник очільника ОПУ Михайло Подоляк відповів, чому прогнози команди Володимира Зеленського досі не вдалося втілити життя.

Подоляк пояснив, чому Крим не вдалося блискавично деокупувати

За словами радника Єрмака, відповідаючи на це запитання, вкрай важливо бути максимально відвертими.

Коли ми говоримо про терміни звільнення, то сьогодні дехто може сказати: "Ви ж казали, що ми влітку 2023 року зайдемо до Криму". Але на підставі чого про це говорили? На підставі математичного аналізу – скільки та якої зброї потрібно; скільки й коли ця зброя надходитиме; скільки, коли і як будуть працювати санкції проти Росії; скільки та як Росія витратить грошей, – пояснив Михайло Подоляк. Поширити

Більше про сьогодення та майбутнє Криму дивіться в інтерв’ю лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв для Online.UA.

Міжнародні гравці також впливають на тривалість війни

Представник команди Володимира Зеленського звертає увагу на те, що на розвиток ситуації впливає навіть те, що країні-агресорці вдається обходити західні санкції та заробляти мільярди на ведення війни проти України.

Приміром, у 2023 році Росія витратить на війну близько 10,2 трильйона рублів, а вже у 2024 році – понад 14,6 трильйона рублів. Тому потрібно зробити, щоб у Росії було набагато менше ресурсу. Якщо ми домовилися про певні інструменти ведення бойових дій, то ці інструменти мають бути у нас через 7 – 10 днів, скільки потрібно для логістики, і аж ніяк не через 90 – 120 днів, – зазначає Михайло Подоляк. Поширити

За словами радника Єрмака, якщо міжнародні партнери офіційного Києва будуть доволі довго затягувати із постачання необхідної зброї, то Кремль за цей час встигне дізнатися, що і в якій кількості отримає Україна.

Тоді російські загарбники почнуть готуватися до стратегічної оборони – окопуватися. А це означає, що вибити їх буде ще важче.