На гірській вершині Криму підняли прапор України — фото

У Криму здійняли український прапор

У Криму 15 листопада замайорів український прапор. Стяг повісили активісти на горі Бойка, щоб дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля.

Про це повідомлється у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

Відомо, що акцію провели учасники руху громадянського спротиву "Жовта Стрічка".

На фото – великий державний прапор нашої країни на фоні гір.

Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим – це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно. Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна! – сказано у повідомленні. Поширити

На окупованих територіях розпочалася акція “Наближається час свободи”

Акція “Наближається час свободи” є безстроковою, тобто приєднатися може кожен охочий з будь-якого окупованого населеного пункту України.

Суть полягає у перетворенні російських символів “Z” на пісочні годинники, заповнені синім та жовтим кольорами. Далі організатори акції пропонують зробити фото пісочного годинника та надіслати його в телеграм-бот “Разом”.

“Жовта Стрічка” закликала приєднуватись усіх українців, що перебувають в окупації, а тих, хто знаходиться на підконтрольних Україні території – допомагати та ділитися інформацією.