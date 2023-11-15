На гірській вершині Криму підняли прапор України — фото

15 листопада у Криму замайорів жовто-блакитний стяг. На горі Бойка активісти руху “Жовта Стрічка” вивісили український прапор.
У Криму здійняли український прапор
У Криму 15 листопада замайорів український прапор. Стяг повісили активісти на горі Бойка, щоб дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля.
Про це повідомлється у Telegram-каналі "Жовта стрічка".
Відомо, що акцію провели учасники руху громадянського спротиву "Жовта Стрічка".
На фото – великий державний прапор нашої країни на фоні гір.
На окупованих територіях розпочалася акція “Наближається час свободи”
Акція “Наближається час свободи” є безстроковою, тобто приєднатися може кожен охочий з будь-якого окупованого населеного пункту України.
Суть полягає у перетворенні російських символів “Z” на пісочні годинники, заповнені синім та жовтим кольорами. Далі організатори акції пропонують зробити фото пісочного годинника та надіслати його в телеграм-бот “Разом”.
“Жовта Стрічка” закликала приєднуватись усіх українців, що перебувають в окупації, а тих, хто знаходиться на підконтрольних Україні території – допомагати та ділитися інформацією.
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