На гірській вершині Криму підняли прапор України — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

На гірській вершині Криму підняли прапор України — фото

Крим
Джерело:  Жовта Стрічка

15 листопада у Криму замайорів жовто-блакитний стяг. На горі Бойка активісти руху “Жовта Стрічка” вивісили український прапор.

У Криму здійняли український прапор

У Криму 15 листопада замайорів український прапор. Стяг повісили активісти на горі Бойка, щоб дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля.

Про це повідомлється у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

Відомо, що акцію провели учасники руху громадянського спротиву "Жовта Стрічка".

На фото – великий державний прапор нашої країни на фоні гір.

Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим – це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно. Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна! – сказано у повідомленні.

На окупованих територіях розпочалася акція “Наближається час свободи”

Акція “Наближається час свободи” є безстроковою, тобто приєднатися може кожен охочий з будь-якого окупованого населеного пункту України.

Суть полягає у перетворенні російських символів “Z” на пісочні годинники, заповнені синім та жовтим кольорами. Далі організатори акції пропонують зробити фото пісочного годинника та надіслати його в телеграм-бот “Разом”. 

“Жовта Стрічка” закликала приєднуватись усіх українців, що перебувають в окупації, а тих, хто знаходиться на підконтрольних Україні території – допомагати та ділитися інформацією.

Час окупації спливає. Наближається час свободи! – пишуть організатори акції.

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