На горной вершине Крыма подняли флаг Украины — фото

15 ноября в Крыму взвился желто-голубой флаг. На горе Бойко активисты движения "Желтая Лента" вывесили украинское знамя.
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму 15 ноября зареял украинский флаг. Знамя повесили активисты на горе Бойко, чтобы дать всем понять, что полуостров – это украинская земля.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Желтая лента".
Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".
На фото – большой государственный флаг нашей страны на фоне гор.
На оккупированных территориях началась акция "Приближается время свободы"
Акция "Приближается время свободы" бессрочна, то есть присоединиться может каждый желающий из любого оккупированного населенного пункта Украины.
Суть заключается в превращении российских символов "Z" в песочные часы, заполненные синим и желтым цветом. Далее организаторы акции предлагают сделать фото песочных часов и отправить их в телеграмм-бот "Разом".
"Желтая Лента" призвала присоединяться всех находящихся в оккупации украинцев, а тех, кто находится на подконтрольных Украине территории – помогать и делиться информацией.
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