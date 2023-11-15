На горной вершине Крыма подняли флаг Украины — фото
Категория
Украина
Дата публикации

На горной вершине Крыма подняли флаг Украины — фото

Украинский флаг
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Источник:  Желтая Лента

15 ноября в Крыму взвился желто-голубой флаг. На горе Бойко активисты движения "Желтая Лента" вывесили украинское знамя.

В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму 15 ноября зареял украинский флаг. Знамя повесили активисты на горе Бойко, чтобы дать всем понять, что полуостров – это украинская земля.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Желтая лента".

Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".

На фото – большой государственный флаг нашей страны на фоне гор.

Этой акцией мы хотим еще раз напомнить, что Крым – это украинская земля! Мы ждем ВСУ! Мы будем продолжать нашу бессрочную акцию протеста столько, сколько нужно. Сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым – это Украина! – сказано в сообщении.

На оккупированных территориях началась акция "Приближается время свободы"

Акция "Приближается время свободы" бессрочна, то есть присоединиться может каждый желающий из любого оккупированного населенного пункта Украины.

Суть заключается в превращении российских символов "Z" в песочные часы, заполненные синим и желтым цветом. Далее организаторы акции предлагают сделать фото песочных часов и отправить их в телеграмм-бот "Разом".

"Желтая Лента" призвала присоединяться всех находящихся в оккупации украинцев, а тех, кто находится на подконтрольных Украине территории – помогать и делиться информацией.

Время оккупации истекает. Приближается время свободы! – пишут организаторы акции.

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