В Крыму раздались взрывы и пулеметные очереди

В Новофедоровке Сакского района временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Также очевидцы утверждают о звуках пулеметной очереди.

"Хлопок" в Крыму

Как отмечается, в Новофедоровке в районе новой набережной местные слышали взрывы, также раздавались пулеметные очереди.

Взрывы были глухими, как в воде.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские террористы тоже молчат.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

21 ноября, во временно оккупированном Севастополе Крыму прозвучала серия взрывов.

Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.