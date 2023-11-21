В Крыму раздались взрывы. Возможно попадание в ТЭЦ в районе Сак

На территории оккупированного Россией Крыма раздалась серия мощных взрывов, которую слышали жители Евпатории и Сак. Вероятно, есть попадание в районе местной ТЭЦ.

Что известно о возможных последствиях нового хлопка в Крыму

По информации мониторинговой группы "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, в результате серии мощных взрывов, вероятно, вспыхнул пожар на территории Сакской ТЭЦ.

Эта ТЭЦ обеспечивает теплом весь город Саки.

Подписчики из Евпатории и Сак сообщают о громких взрывах. А это, вероятно, горит Сакская ТЭЦ, – говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Что известно о взрывах в Крыму в течение 21 ноября

По информации издания “Крым. Реалии в оккупированном Россией Севастополе прозвучала серия мощных взрывов.

Первый взрыв в центральной части города. Это произошло после примерно в 12:15.

После этого раздался другой взрыв. При этом интервенты не объявляли в Севастополе воздушную тревогу.

И еще один взрыв был слышен в городе.

Отмечается, что, хотя тревога в городе не объявлялась, в российских Telegram-каналах появлялись посты "о ракетной опасности в Крыму".

После этих двоих в Севастополе последовали и другие взрывы. Как пишет "Крымский ветер", их было не менее пяти.

В течение 20 минут в Севастополе были слышны звуки 5 взрывов, похожие на пуски ракет, сообщают наши подписчики, говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны взрывы в Севастополе. Представители оккупационной "администрации" тоже молчат об инциденте