В Крыму раздались взрывы. Возможно попадание в ТЭЦ в районе Сак

На территории оккупированного Россией Крыма раздалась серия мощных взрывов, которую слышали жители Евпатории и Сак. Вероятно, есть попадание в районе местной ТЭЦ.
Что известно о возможных последствиях нового хлопка в Крыму
По информации мониторинговой группы "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, в результате серии мощных взрывов, вероятно, вспыхнул пожар на территории Сакской ТЭЦ.
Эта ТЭЦ обеспечивает теплом весь город Саки.
Что известно о взрывах в Крыму в течение 21 ноября
По информации издания “Крым. Реалии в оккупированном Россией Севастополе прозвучала серия мощных взрывов.
Первый взрыв в центральной части города. Это произошло после примерно в 12:15.
После этого раздался другой взрыв. При этом интервенты не объявляли в Севастополе воздушную тревогу.
И еще один взрыв был слышен в городе.
Отмечается, что, хотя тревога в городе не объявлялась, в российских Telegram-каналах появлялись посты "о ракетной опасности в Крыму".
После этих двоих в Севастополе последовали и другие взрывы. Как пишет "Крымский ветер", их было не менее пяти.
Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны взрывы в Севастополе. Представители оккупационной "администрации" тоже молчат об инциденте
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