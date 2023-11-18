Украинский разведчик "Лютый" раскрыл детали двух рейдов ГУР в Крыму

Боец спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Артан на псевдо "Лютый" рассказал об участии в двух рейдах в оккупированный Крым.

ГУР провел два рейда в Крым

ГУР отмечает, что "Лютый" непосредственно участвовал в миссиях на оккупированном полуострове, состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года.

На небольшом катере "Лютый" с собратьями прикрывал ударную группу десанта: находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК "Stinger" воины ожидали вероятные атаки россиян. Поделиться

Разведчик рассказал о боевых столкновениях с врагом во время августовской спецоперации, а также о своем участии в освобождении нефте- и газодобывающих платформ в Черном море.

Во время августовской операции в Крыму подняли государственный флаг. По данным Генерального управления разведки, в октябрьской операции участвовало около 30 человек, она длилась несколько часов и привела к потерям с обеих сторон.

«Артан» насчитывает около 1000 человек и осуществляет диверсионную деятельность в разных местах. Февраль также участвовал в операциях на «вышках Бойко», которые Россия использовала в качестве базы связи и которые были отвоеваны Украиной в сентябре.

По словам участников боевых рейдов, серия неожиданных атак спецназовцев ГУР МО Украины в Крыму нацелена на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Что известно о высадках десанта в Крыму

По данным ГУР, 24 августа украинские бойцы высадились в Крыму в районе населённых пунктов Оленевка и Маяк.

После боя с россиянами, в котором оккупанты понесли потери в особом составе и технике, спецназовцы установили в Крыму флаг Украины - впервые с 2014 года.

4 октября украинские войска снова десантировались в Крыму. Известно, что бойцы высадились на западном побережье полуострова, где нанесли оккупантам урон.