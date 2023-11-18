Український розвідник "Лютий" розкрив деталі двох рейдів ГУР в Криму

Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Артан” на псевдо “Лютий” розповів про участь у двох рейдах в окупований Крим.

ГУР провів два рейди в Крим

ГУР зазначає, що Лютий безпосередньо брав участь у місіях на окупованому півострові, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.

На невеликому катері Лютий з побратимами прикривав ударну групу десанту: перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК “Stinger” воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян. Поширити

Розвідник розповів про бойові зіткнення з ворогом під час серпневої спецоперації, а також про свою участь у звільненні нафто- та газовидобувних платформ у Чорному морі.

Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. За даними Генерального управління розвідки, у жовтневій операції брали участь близько 30 осіб, вона тривала кілька годин та призвела до втрат з обох сторін.

«Артан» налічує близько 1000 осіб і здійснює диверсійну діяльність у різних місцях. Лютий також брав участь в операціях на «вишках Бойка», які Росія використовувала як базу зв’язку та які були відвойовані Україною у вересні.

За словами учасників бойових рейдів, серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, аби продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Що відомо про висадки десанту в Криму

За даними ГУР, 24 серпня українські бійці висадилися у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Після бою з росіянами, у якому окупанти понесли втрати в особому складі та техніці, спецпризначенці встановили у Криму прапор Україні - вперше з 2014 року.

4 жовтня українські війська знову десантувалися в Криму. Відомо, що бійці висадилися на західному узбережжі півострова, де завдали окупантам втрат.