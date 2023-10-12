Під час операції ГУР у Криму один український військовий потрапив у полон — Юсов

Спецпризначенець ГУР потрапив у російський полон під час висадки у тимчасово окупованому Криму 4 жовтня.
Український військовий потрапив у полон під час висадки у Криму
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що в українських військових були «втрати, зокрема полонений», але не розкривав подробиць.
Начальник ГУР Кирило Буданов також підтвердив взяття у полон українського бійця, який на був поранений.
Українські військові провели спецоперацію в Криму
4 жовтня спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України висадилися у Криму.
Повідомлялося, що відбувся бій, внаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат.
У той же день ФСБ заявила, що взяла в полон українського військового.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-