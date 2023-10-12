Під час операції ГУР у Криму один український військовий потрапив у полон — Юсов

Спецпризначенець ГУР потрапив у російський полон під час висадки у тимчасово окупованому Криму 4 жовтня.

Український військовий потрапив у полон під час висадки у Криму

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що в українських військових були «втрати, зокрема полонений», але не розкривав подробиць.

На превеликий жаль (але це реальність), деокупація українських територій пов’язана з жертовністю та жертвами наших оборонців і захисників. Поширити

Начальник ГУР Кирило Буданов також підтвердив взяття у полон українського бійця, який на був поранений.

Вони (росіяни — ред.) почали казати, що щось там ще десь було у той день (4 жовтня — ред.). Зрозуміло, вони показали тільки там, де змогли взяти у полон, на жаль, нашого пораненого розвідника і труп один показали. Поширити

Українські військові провели спецоперацію в Криму

4 жовтня спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України висадилися у Криму.

Повідомлялося, що відбувся бій, внаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат.

У той же день ФСБ заявила, що взяла в полон українського військового.