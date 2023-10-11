В окупованому Криму стрімко зростають антиросійські настрої — ЦНС

На території окупованого Росією Криму стрімко посилюється невдоволення діями окупантів з боку місцевих жителів і падіння рівня довіри до дій окупаційної російської влади.

Що відомо про ситуацію в Криму

За інформацією представників Центру національного спротиву, на підконтрольній Росії території Криму спостерігається стрімке зниження рівня підтримки представників окупаційної влади з боку місцевих жителів.

Зазначається також, що фіксується різке зростання антиросійських настроїв.

Представники ЦНС зазначають, що так званий керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов викликав невдоволення кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна невтішними для Москви результатами замовленного Кремлем соцопитування стосовно рівня підтримки з боку місцевого населення.

При цьому так званий керівник окупаційної адміністрації Криму відправив до Москви власний "аналітичний" звіт про причини зростання антиросійських настроїв Поширити

Що кажуть самі окупанти

На думку ватажка окупаційної російської влади в Криму, причиною такою ситуації на території півострова стало погіршення економічних умов.

Зокрема, через введені Заходом санкції піднялись ціни на ліки в аптеках та товари першої необхідності.

Та фактично, ключовою проблемою є переорієнтування ресурсів півострова на забезпечення військових потреб ЗС РФ. Наприклад, дефіцит окремих найменувань ліків пов’язаний з тим, що в першу чергу медичне забезпечення надається пораненим росіянам у шпиталях, - підкреслюють аналітики ЦНС. Поширити

Крім того, у Криму спостерігається суттєвий дефіцит робочої сили через мобілізацію чоловічого населення. Так, наприклад, у сільськогосподарському секторі дефіцит робочої сили склав 77%.

Також зазначається, що нещодавно пішов у відставку "міністр енергетики та палива" Криму Ігор Корінь, на якого Аксьонов поклав відповідальність за зростання цін на пальне, і як наслідок на ціни на товари першої потреби.