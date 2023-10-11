В оккупированном Крыму стремительно растут антироссийские настроения - ЦНС

На территории оккупированного Россией Крыма стремительно усиливается недовольство действиями оккупантов со стороны местных жителей и падение уровня доверия к действиям оккупационных российских властей.

Что известно о ситуации в Крыму

По информации представителей Центра национального сопротивления, на подконтрольной России территории Крыма наблюдается стремительное снижение уровня поддержки представителей оккупационных властей со стороны местных жителей.

Отмечается также, что фиксируется резкий рост антироссийских настроений.

Представители ЦНС отмечают, что так называемый руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов вызвал недовольство кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина неутешительными для Москвы результатами заказанного Кремлем соцопроса уровня поддержки со стороны местного населения.

При этом так называемый руководитель оккупационной администрации Крыма отправил в Москву собственный "аналитический" отчет о причинах роста антироссийских настроений. Поделиться

Что говорят сами оккупанты

По мнению главаря оккупационных российских властей в Крыму, причиной такой ситуации на территории полуострова стало ухудшение экономических условий.

В частности, из-за введенных Западом санкций поднялись цены на лекарства в аптеках и товары первой необходимости.

Но фактически ключевой проблемой является переориентация ресурсов полуострова на обеспечение военных нужд ВС РФ. К примеру, дефицит отдельных наименований лекарств связан с тем, что в первую очередь медицинское обеспечение предоставляется раненым россиянам в госпиталях, - подчеркивают аналитики ЦНС. Поделиться

Кроме того, в Крыму наблюдается существенный дефицит рабочей силы из-за мобилизации мужского населения. Так, например, в сельскохозяйственном секторе дефицит рабочей силы составил 77%.

Также отмечается, что недавно ушел в отставку "министр энергетики и топлива" Крыма Игорь Корень, на которого Аксенов возложил ответственность за рост цен на горючее и, как следствие, на цены на товары первой потребности.