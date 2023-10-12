Во время операции ГУР в Крыму один украинский военный попал в плен — Юсов

Спецназовец ГУР попал в плен во время высадки во временно оккупированном Крыму 4 октября.
Украинский военный попал в плен во время высадки в Крыму
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у украинских военных были «потери, в том числе пленник», но не раскрывал подробностей.
Начальник ГУР Кирилл Буданов также подтвердил взятие в плен украинского бойца, который был ранен.
Украинские военные провели спецоперацию в Крыму
4 октября спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины высадились в Крыму.
Сообщалось, что произошло бой, в результате которого российские оккупанты понесли значительные потери.
В тот же день ФСБ заявила, что взяла в плен украинского военного.
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