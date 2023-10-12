Во время операции ГУР в Крыму один украинский военный попал в плен — Юсов

Спецназовец ГУР попал в плен во время высадки во временно оккупированном Крыму 4 октября.

Украинский военный попал в плен во время высадки в Крыму

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у украинских военных были «потери, в том числе пленник», но не раскрывал подробностей.

К величайшему сожалению (но это реальность), деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников и защитников. Поделиться

Начальник ГУР Кирилл Буданов также подтвердил взятие в плен украинского бойца, который был ранен.

Они (россияне - ред.) начали говорить, что что-то там еще где-то было в тот день (4 октября - ред.). Разумеется, они показали только там, где смогли пленить, к сожалению, нашего раненого разведчика и труп один показал. Поделиться

Украинские военные провели спецоперацию в Крыму

4 октября спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины высадились в Крыму.

Сообщалось, что произошло бой, в результате которого российские оккупанты понесли значительные потери.

В тот же день ФСБ заявила, что взяла в плен украинского военного.