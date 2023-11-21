У Криму пролунали вибухи. Можливе влучання у ТЕЦ в районі Сак

На території окупованого Росією Криму пролунала серія потужних вибухів, яку чули жителі Євпаторії та Сак. Ймовірно, є влучання в районі місцевої ТЕЦ.

Що відомо про ймовірні наслідки нової бавовни у Криму

За інформацією моніторингової групи “Кримський вітер” із посиланням на місцевих жителів, внаслідок серії потужних вибухів ймовірно спалахнула пожежа на території Сакської ТЕЦ.

Ця ТЕЦ забезпечує теплом усе місто Саки.

Підписники з Євпаторії та Сак повідомляють про гучні вибухи. А це, імовірно, горить Сакська ТЕЦ, - зазначається у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Що відомо про вибухи у Криму протягом 21 листопада

За інформацією видання “Крим. Реалії, в окупованому Росією Севастополі пролунала серія потужних вибухів.

Перший вибух у центральній частині міста. Це сталося після приблизно о 12:15.

Після цього пролунав інший вибух. При цьому інтервенти не оголошували у Севастополі повітряну тривогу.

І ще один вибух було чутно у місті.

Зазначається, що хоча тривога в місті не оголошувалась, у російських Telegram-каналах з'являлися пости "про ракетну небезпеку в Криму".

Після цих двох у Севастополі були й інші вибухи. Як пише "Кримський вітер", їх було щонайменше п'ять.

Протягом 20 хвилин в Севастополі були чутні звуки 5 вибухів, схожі на пуски ракет, повідомляють наші передплатники, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Офіційні особи поки не пояснюють, із чим можуть бути пов'язані ці вибухи у Севастополі. Представники окупаційної "адміністрації" теж мовчать про інцидент