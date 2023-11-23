Крымский мост на бис. СБУ раскроет детали своих спецопераций в новом фильме — видео

24 ноября в 21:40 на телеканале «1+1 Украина» и в 22:30 в эфире национального телемарафона «Единые новости» выйдет документальный фильм «Крымский мост на бис», в котором специалисты СБУ расскажут о разработке надводных дронов и поражении ими Крымского моста.
Документальный фильм о надводных дронах СБУ
В СБУ говорят, что в рамках цикла документальных фильмов «СБУ. Спецоперации победы» расскажут о неизвестных деталях своих спецопераций.
Первой серией цикла станет серия «Крымский мост на бис».
Документальные фильмы СБУ. Спецоперации победы»
В следующей серии цикла – «Бахмут. Дорога жизни» покажут, как на ночных рейдах снайперы СБУ уничтожали «вагнеров», чтобы помочь подразделениям ВСУ удержать ключевую логистическую артерию в город, известный как «Дорога жизни».
В серии Универсальные агенты. Деоккупация» расскажут об освобождении Киевщины от российских оккупантов. В эпизоде раскроют детали деятельности сформированной СБУ агентурно-партизанской сети и спасение жителей оккупированного Иванкова.
В части «Логово врага. Ликвидация» говорится, как в первый месяц полномасштабной войны спецназовцы СБУ помогли выявить и уничтожить тыловой пункт управления врага на Полесье. Он играл немаловажную роль для россиян в их планах захватить Киев.
Еще одна серия будет посвящена медицинскому боевому крылу Центра спецопераций «А» СБУ «Боевые медики. Смерть подождет». Она расскажет о хирургах спецподразделения Службы безопасности, которые возвращают раненых воинов к жизни вблизи линии фронта.
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