Крымский мост на бис. СБУ раскроет детали своих спецопераций в новом фильме — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Крымский мост на бис. СБУ раскроет детали своих спецопераций в новом фильме — видео

СБУ
СБУ
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24 ноября в 21:40 на телеканале «1+1 Украина» и в 22:30 в эфире национального телемарафона «Единые новости» выйдет документальный фильм «Крымский мост на бис», в котором специалисты СБУ расскажут о разработке надводных дронов и поражении ими Крымского моста.

Документальный фильм о надводных дронах СБУ

В СБУ говорят, что в рамках цикла документальных фильмов «СБУ. Спецоперации победы» расскажут о неизвестных деталях своих спецопераций.

Первой серией цикла станет серия «Крымский мост на бис».

В ней специалисты СБУ расскажут о том, как разрабатывали уникальные надводные дроны SeaBaby и как с их помощью поразили опоры моста.

Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Продолжение следует, будет много сюрпризов, - говорит в документальном фильме Глава СБУ Василий Малюк.

Документальные фильмы СБУ. Спецоперации победы»

В следующей серии цикла – «Бахмут. Дорога жизни» покажут, как на ночных рейдах снайперы СБУ уничтожали «вагнеров», чтобы помочь подразделениям ВСУ удержать ключевую логистическую артерию в город, известный как «Дорога жизни».

В серии Универсальные агенты. Деоккупация» расскажут об освобождении Киевщины от российских оккупантов. В эпизоде раскроют детали деятельности сформированной СБУ агентурно-партизанской сети и спасение жителей оккупированного Иванкова.

В части «Логово врага. Ликвидация» говорится, как в первый месяц полномасштабной войны спецназовцы СБУ помогли выявить и уничтожить тыловой пункт управления врага на Полесье. Он играл немаловажную роль для россиян в их планах захватить Киев.

Еще одна серия будет посвящена медицинскому боевому крылу Центра спецопераций «А» СБУ «Боевые медики. Смерть подождет». Она расскажет о хирургах спецподразделения Службы безопасности, которые возвращают раненых воинов к жизни вблизи линии фронта.

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