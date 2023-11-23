Кримський міст на біс. СБУ розкриє деталі своїх спецоперацій у новому фільмі — відео

24 листопада о 21:40 на телеканалі «1+1 Україна» та о 22:30 в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» вийде документальний фільм «Кримський міст на біс», у якому фахівці СБУ розкажуть про розробку надводних дронів та ураження ними Кримського мосту.

Документальний фільм про надводні дрони СБУ

У СБУ розповідають, що у рамках циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги» розкажуть про невідомі деталі своїх спецоперацій.

Першою серією циклу буде серія «Кримський міст на біс».

У ній фахівці СБУ розкажуть про те, як розробляли унікальні надводні дрони «SeaBaby» та як з їхньою допомогою уразили опори мосту. Поширити

Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Далі буде багато сюрпризів, - каже у документальному фільмі Голова СБУ Василь Малюк. Поширити

Документальні фільми «СБУ. Спецоперації перемоги»

У наступній серії циклу — «Бахмут. Дорога життя» покажуть, як на нічних рейдах снайпери СБУ знищували «вагнерів», аби допомогти підрозділам ЗСУ втримати ключову логістичну артерію до міста, відому як «Дорога життя».

У серії «Універсальні агенти. Деокупація» розкажуть про звільнення Київщини від російських окупантів. В епізоді розкриють деталі діяльності сформованої СБУ агентурно-партизанської мережі та порятунок мешканців окупованого Іванкова.

У частині «Лігво ворога. Ліквідація» йдеться про те, як в перший місяць повномасштабної війни спецпризначенці СБУ допомогли виявити і знищити тиловий пункт управління ворога на Поліссі. Він відігравав важливу роль для росіян у їх планах захопити Київ.

Ще одну серію буде присвячено медичному бойовому крилу Центру спецоперацій «А» СБУ «Бойові медики. Смерть зачекає». Вона розкаже про хірургів спецпідрозділу Служби безпеки, які повертають поранених воїнів до життя поблизу лінії фронту.