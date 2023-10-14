Документальну стрічку "Незламні діти. Я чекаю" покажуть в етері телеканалу НТН

14 жовтня о 23:00 в етері телеканалу НТН покажуть документальний проєкт Online.UA "Незламні діти. Я чекаю", у якому маленькі українці діляться історіями особистої боротьби на тлі війни з Росією.
Чому важливо подивитися фільм "Незламні діти. Я чекаю"
Протягом 2023 року команда Online.UA зняла чимало документальних фільмів про реалії російсько-української війни.
Серед них — "Незламні діти. Я чекаю", в якому зібрані історії діток, який не змогло зламати навіть повномасштабне вторгнення РФ.
У стрічці діти згадують, яким було їхнє 24 лютого 2022 року, розповідають, як тікали від війни та зізнаються, чому не можуть жити без України.
Вражає історія 12-річної Яни з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.
Як відомо, саме того дня ворожа ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину, а ще 121 була поранена.
Сім’ї Яни справді пощастило, адже усі вони вижили, однак дівчинці та її мамі довелось пройти протезування кінцівок в США.
Своєю історією поділились Анна та її брати Матвій і Андрій. Їхня мати Ївга стала до лав медичного батальйону “Госпітальєри” після того, як їхній батько загинув на фронті.
Не можна також не захоплюватися 6-річною Соломією, яка грає на сопілці та збирає гроші для ЗСУ.
Окрім того, дівчинка зізналася, що чекає з фронту свого батька та плекає надію, що незабаром вони усі разом поїдуть на море в Бердянськ.
Про що насправді мріють маленькі незламні українці? Відповідь у всіх одна — перемога України.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-