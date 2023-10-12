Документальний фільм "Незламні діти. Я чекаю" покажуть в етері телеканалу Сфера-ТВ

12 жовтня о 20:50 і 14 жовтня о 19:00 в етері телеканалу Сфера-ТВ покажуть документальний проєкт Online.UA "Незламні діти. Я чекаю", у якому діти розповідають про виклики, з якими стикнулися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про що стрічка "Незламні діти. Я чекаю"

У фільмі “Незламні діти. Я чекаю” діти розповіли історії про те, як вони зустріли 24 лютого, як рятувались від війни, виїжджаючи за кордон, чому повернулись і чому хочуть жити в Україні, а також як волонтерять та підтримують Сили оборони.

Серед героїв фільму 12-річна Яна з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.

Тоді російська ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину, а ще 121 була поранена. Їхній родині вдалось вижити, але Яні та її мамі довелось пройти протезування кінцівок в США.

Своєю історією поділились Анна та її брати Матвій і Андрій. Їхня мати Ївга стала до лав медичного батальйону “Госпітальєри” після того, як їхній батько загинув на фронті.

Ще одна героїня стрічки - 6-річна Соломія. Дівчинка грає на сопілці та збирає гроші для ЗСУ. Також вона чекає на свого тата з війни та мріє, щоб вони всією родиною поїхали на море в Бердянськ.

Чого чекають українські діти? Відповідь у всіх одна — перемоги України.