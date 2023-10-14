Документальный фильм "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала НТН

14 октября в 23:00 в эфире телеканала НТН покажут документальный проект Online.UA "Несломленные дети. Я жду", в котором маленькие украинцы делятся историями личной борьбы на фоне войны с Россией.

Почему важно посмотреть фильм "Несломленные дети. Я жду"

В течение 2023 команда Online.UA сняла немало документальных фильмов о реалиях российско-украинской войны.

Среди них - "Несломленные дети. Я жду". В нем собраны истории деток, которых не смогло сломать даже полномасштабное вторжение РФ.

В ленте дети вспоминают, каким было их 24 февраля, рассказывают, как убегали от войны и признаются, почему не могут жить без Украины.

Впечатляет история 12-летней Яны из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Как известно, в тот день вражеская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека, а еще 121 был ранен.

Семье Яны действительно повезло, ведь все они выжили, однако девочке и ее маме пришлось пройти протезирование конечностей в США.

Своей историей поделились Анна и ее братья Матвей и Андрей. Их мать Ивга стала в ряды медицинского батальона "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

Нельзя также не восхищаться 6-летней Соломией, которая играет на сопилке и собирает деньги для ВСУ.

Кроме того, девочка призналась, что ждет с фронта своего отца и питает надежду, что вскоре они все вместе поедут на море в Бердянск.

О чем на самом деле мечтают маленькие украинцы? Ответ у всех один – победа Украины.