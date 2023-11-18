Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув приз глядацьких симпатій на європейському фестивалі
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Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув приз глядацьких симпатій на європейському фестивалі

IDFA Festival
Маріуполь

Документальна стрічка про перші дні повномасштабної війни у Маріуполі українця Мстислава Чернова отримала приз глядацьких симпатій на фестивалі у Амстердамі.

За "20 днів у Маріуполі" голосував європейський глядач

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.

Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму. Переможець отримає 5 тис євро премії.

Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) – один з провідних фестивалів документального кіно у світі, який проводиться з 1988 року. Щороку в його програмі представлено близько 250 фільмів, беруть участь понад 3 тисячі представників індустрії. Цьогоріч IDFA проходить із 8 по 19 листопада.

Фільм "20 днів у Маріуполі": що відомо

"20 днів у Маріуполі" став режисерським дебютом воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.

А у вересні 2023 року оскарівський комітет вирішив, що саме ця стрічка представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Також робота номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів Cinema Eye Awards та на Шевченківську премію-2024.

Також робота отримала:

  • спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії;

  • нагороду Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США);

  • нагороду DocAviv (Ізраїль);

  • нагороду DocEdge (Нова Зеландія);

  • премію Cinema for Peace (Німеччина);

  • премію Royal Television Society (Велика Британія);

  • перемогу в національному повнометражному конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Кінокритики та глядачі також сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг 100 % та відзнаку "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 бали з позначкою must see.

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