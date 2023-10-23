Український фільм "20 днів в Маріуполі" потрапив до номінації Cinema Eye Awards
Категорія
Культура
Дата публікації

Український фільм "20 днів в Маріуполі" потрапив до номінації Cinema Eye Awards

Маріуполь
Джерело:  Мстислав Чернов

Стрічка Мстислава Чернова про перші дні осади Маріуполя – у номінації глядацьких симпатій престижного фестивалю документального кіно.

Український фільм позмагається за нагороду кінофестивалю

Українська стрічка "20 днів в Маріуполі" номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів.

Про це повідомив автор стрічки Мстислав Чернов на своїй сторінці у Фейсбук.

20 днів в Маріуполі"" був номінований на приз глядацьких симпатій у престижному конкурсі "Cinema Eye Awards". Це як Євробачення. Тільки про документальне кіно, – повідомив Мстислав Чернов

Автор фільму закликав всіх проголосувати за українську стрічку. Зробити це можна за посиланням.

“20 днів в Маріуполі" – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій, зокрема бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей у блокадному місті, нескінченні обстріли тощо.

Фестиваль Cinema Eye Honors: що відомо

Cinema Eye Honors – це нагорода за документальне кіно. Вона включає нагороди за режисуру, продюсування, операторську роботу та монтаж. Церемонія нагородження відбудеться 12 січня 2024 року в Нью-Йоркській медичній академії в Східному Гарлемі.

Раніше стрічка Чернова перемогла у національному повнометражному конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), DocEdge (Нова Зеландія), премій Cinema for Peace (Німеччина), Royal Television Society (Велика Британія) та спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Про війну. Фільм "Фотофобія" отримав приз кінофестивалю у Венеції
Про війну. Фільм "Фотофобія" отримав приз кінофестивалю у Венеції
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
20-й мандрівний кінофестиваль Docudays UA відбудеться в Україні
Фестиваль Docudays UA побуває у 23 областях УКраїни
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська стрічка "Понівечене дитинство" увійшла до програми Фестивалю європейського кіно
Понівечене дитинство

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм