Український фільм "20 днів в Маріуполі" потрапив до номінації Cinema Eye Awards

Стрічка Мстислава Чернова про перші дні осади Маріуполя – у номінації глядацьких симпатій престижного фестивалю документального кіно.

Український фільм позмагається за нагороду кінофестивалю

Українська стрічка "20 днів в Маріуполі" номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів.

Про це повідомив автор стрічки Мстислав Чернов на своїй сторінці у Фейсбук.

20 днів в Маріуполі"" був номінований на приз глядацьких симпатій у престижному конкурсі "Cinema Eye Awards". Це як Євробачення. Тільки про документальне кіно, – повідомив Мстислав Чернов Поширити

Автор фільму закликав всіх проголосувати за українську стрічку. Зробити це можна за посиланням.

“20 днів в Маріуполі" – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.

Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій, зокрема бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей у блокадному місті, нескінченні обстріли тощо.

Фестиваль Cinema Eye Honors: що відомо

Cinema Eye Honors – це нагорода за документальне кіно. Вона включає нагороди за режисуру, продюсування, операторську роботу та монтаж. Церемонія нагородження відбудеться 12 січня 2024 року в Нью-Йоркській медичній академії в Східному Гарлемі.

Раніше стрічка Чернова перемогла у національному повнометражному конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), DocEdge (Нова Зеландія), премій Cinema for Peace (Німеччина), Royal Television Society (Велика Британія) та спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.