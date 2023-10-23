Український фільм "20 днів в Маріуполі" потрапив до номінації Cinema Eye Awards

Стрічка Мстислава Чернова про перші дні осади Маріуполя – у номінації глядацьких симпатій престижного фестивалю документального кіно.
Український фільм позмагається за нагороду кінофестивалю
Українська стрічка "20 днів в Маріуполі" номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів.
Про це повідомив автор стрічки Мстислав Чернов на своїй сторінці у Фейсбук.
Автор фільму закликав всіх проголосувати за українську стрічку. Зробити це можна за посиланням.
“20 днів в Маріуполі" – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.
Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій, зокрема бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей у блокадному місті, нескінченні обстріли тощо.
Фестиваль Cinema Eye Honors: що відомо
Cinema Eye Honors – це нагорода за документальне кіно. Вона включає нагороди за режисуру, продюсування, операторську роботу та монтаж. Церемонія нагородження відбудеться 12 січня 2024 року в Нью-Йоркській медичній академії в Східному Гарлемі.
Раніше стрічка Чернова перемогла у національному повнометражному конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), DocEdge (Нова Зеландія), премій Cinema for Peace (Німеччина), Royal Television Society (Велика Британія) та спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.
Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.
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