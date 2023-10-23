Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинацию Cinema Eye Awards

Лента Мстислава Чернова о первых днях осады Мариуполя – в номинации зрительских симпатий престижного фестиваля документального кино.

Украинский фильм сразится за награду кинофестиваля

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов.

Об этом сообщил автор ленты Мстислав Чернов на своей странице в Фейсбуке.

20 дней в Мариуполе был номинирован на приз зрительских симпатий в престижном конкурсе Cinema Eye Awards. Это как Евровидение. Только о документальном кино, – сообщил Мстислав Чернов Поделиться

Автор фильма призвал всех проголосовать за украинскую ленту. Сделать это можно по ссылке.

"20 дней в Мариуполе" – режиссерский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа, Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

Фильм рассказывает о начале полномасштабной войны в Мариуполе, о нападении российских оккупантов на город 24 февраля 2022 года и показывает 20 дней будущих событий, в том числе бомбардировку жилых домов и роддома, жизнь людей в блокадном городе, бесконечные обстрелы и т.д.

Фестиваль Cinema Eye Honors: что известно

Cinema Eye Honors – это награда за документальное кино. Она включает награды за режиссуру, продюсирование, операторскую работу и монтаж. Церемония награждения состоится 12 января 2024 г. в Нью-Йоркской медицинской академии в Восточном Гарлеме.

Ранее фильм Чернова победил в национальном полнометражном конкурсе "DOCU/Украина" 20-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Также картина получила награды Международного кинофестиваля в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), DocEdge (Новая Зеландия), премий Cinema for Peace (Германия), Royal Television Society (Великобритания) и специальную награду Тима Гетерингтона на фестивале. в Великобритании.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий.