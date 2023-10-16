Украинская лента "Истерзанное детство" вошла в программу Фестиваля европейского кино

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" вошла в программу аргентинского Фестиваля европейского кино (El Encuentro de Cine Europeo).
Что известно о Фестивале европейского кино в Аргентине
В программу Фестиваля европейского кино вошел документальный фильм украинского независимого медиа и одноименного видеопродакшена Online.UA под названием "Истерзанное детство" (Infancia Secuestrada).
Фестиваль европейского кино в Аргентине проходит по инициативе представительства Европейского Союза в Аргентине.
В этом году Фестиваль заручился поддержкой посольств и культурных институтов Германии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Словении, Испании, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии и Швеции.
В 2023 году фестиваль проходит в 19-й раз.
Команда проекта выражает благодарность журналистке и волонтеру Жанне Чучман за поддержку украинской документалистики во время полномасштабной войны.
Что известно о фильме "Истерзанное детство"
Лента рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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