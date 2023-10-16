Українська стрічка "Понівечене дитинство" увійшла до програми Фестивалю європейського кіно

Що відомо про Фестиваль європейського кіно в Аргентині

До програми Фестивалю європейського кіно увійшов документальний фільм українського незалежного медіа та однойменного відеопродакшену Online.UA під назвою "Понівечене дитинство" (Infancia Secuestrada).

Постер стрічки "Понівечене дитинство" іспанською

Фестиваль європейського кіно в Аргентині проходить за ініціативи Представництва Європейського Союзу в Аргентині.

Цього року Фестиваль заручився підтримкою посольств та культурних інститутів Німеччини, Австрії, Бельгії, Хорватії, Данії, Словенії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Греції , Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Португалії, Румунії та Швеції.

У 2023-му році фестиваль проходить 19-й раз.

Команда проєкту висловлює вдячність журналістці та волонтерці Жанні Чучман за підтримку української документалістики під час повномасштабної війни.

Що відомо про стрічку "Понівечене дитинство"

Стрічка розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.