Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на европейском фестивале
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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на европейском фестивале

IDFA Festival
Мариуполь
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Документальная лента о первых днях полномасштабной войны в Мариуполе украинца Мстислава Чернова получила приз зрительских симпатий на фестивале в Амстердаме.

За "20 дней в Мариуполе" голосовал европейский зритель

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 в Амстердаме.

Фильм набрал средний балл 4,91 из 5. Зрители на фестивале голосовали после просмотра каждой ленты с помощью QR-кода. В этом году за приз зрительских симпатий соревновались 142 фильма.

Вручение премии состоится в Королевском театре Тущинского вечером 18 ноября, после чего пройдет спецпоказ фильма. Победитель получит 5 тыс евро премии.

Международный фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA) – один из ведущих фестивалей документального кино в мире, проводимый с 1988 года. Ежегодно в его программе представлено около 250 фильмов, участвуют более 3 тысяч представителей индустрии. В этом году IDFA проходит с 8 по 19 ноября.

Фильм "20 дней в Мариуполе": что известно

"20 дней в Мариуполе" стал режиссерским дебютом военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

К созданию картины присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя – за это все трое получили Пулитцеровскую премию.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий.

А в сентябре 2023 года оскаровский комитет решил, что именно этот фильм будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Работа номинирована на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов Cinema Eye Awards и на Шевченковскую премию-2024.

Также работа получила:

  • специальную награду Тима Гетерингтона на фестивале документального кино Sheffield DocFest 2023 в Великобритании;

  • награду Международного кинофестиваля в Кливленде (США);

  • награду DocAviv (Израиль);

  • награду DocEdge (Новая Зеландия);

  • премию Cinema for Peace (Германия);

  • премию Royal Television Society (Великобритания);

  • победу в национальном полнометражном конкурсе "DOCU/Украина" 20 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Кинокритики и зрители также восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 100% и награду "Сертифицированная свежесть", присуждаемую фильмам с лучшими рецензиями. Рейтинг на платформе IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 балла с отметкой must see.

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