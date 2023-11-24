Кримські партизани заявили про ураження військової частини росіян у Джанкої — відео
Категорія
Події
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Кримські партизани заявили про ураження військової частини росіян у Джанкої — відео

Вибух
Джерело:  online.ua

За даними кримських партизанів, у ніч на 24 листопада у тимчасово окупованому Джанкої була вражена військова частина. У результаті удару знищено ППО та РЛС росіян. 

У Джанкої уражена військова частина

Телеграм-канал “Кримські партизани“ повідомляє причини нічних вибухів у Джанкої в Криму.

У Джанкої уражена військова частина. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад.

Нагадаємо, що у ніч на 24 листопада у Джанкої місцеві чули щонайменше 7 вибухів.

Зранку 24 листопада Міноборони РФ заявило, що російське ППО збило над Кримом 13 російських безпілотників.

Вибухи в Криму

Міноборони РФ заявляло щонайменше про 70 дронів, які нібито атакували Крим за останній місяць.

22 листопада у Сакському районі чули потужні вибухи та бачили зарево в районі Сак.

21 листопада в окупованій Євпаторії чули потужний вибух. Повідомлялося про ймовірну пожежу на ТЕЦ у місті Саки.

22 листопада Міноборони РФ заявило про те, що ворожа ППО збила три безпілотники над окупованим Кримом.

17 листопада в окупованому Севастополі чули вибухи в районі бухт. Водночас у місті оголосили повітряну тривогу.

9 листопада у Севастополі повідомляли про гучний вибух. Окупанти заявили про збиття ракети "Нептун".

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