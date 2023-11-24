Ротація в ЗСУ. Данілов пообіцяв демобілізувати частину військовослужбовців строкової служби

На Ставці Головнокомандувача постало питання про військових, які проходять строкову службу. Президент України Володимир Зеленський попросив і генералітет погодився, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані.

Демобілізація строковиків ЗСУ: що відомо

Військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі “Українському Радіо”.

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Поширити

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх. Поширити

За словами Данілова, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

Зеленський про Ставку головнокомандувача

Президент підкреслив, що в ході проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача розглядались складні питання: мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації, строковиків.

Президент заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.

Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що на Ставці обговорили питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення.