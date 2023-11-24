Ротация в ВСУ. Данилов пообещал демобилизовать часть военнослужащих срочной службы

На Ставке Главнокомандующего возник вопрос о военных, проходящих срочную службу. Президент Украины Владимир Зеленский попросил и генералитет согласился, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы.

Демобилизация срочников ВСУ: что известно

Военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинскому Радио".

Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание, чтобы мы справедливо занимались вопросом присоединения к нашей армии тех людей, которые необходимы нам для обороноспособности страны. Поделиться

Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько из них. Поделиться

По словам Данилова, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы.

Зеленский о Ставке главнокомандующего

Президент подчеркнул, что в ходе проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего рассматривались сложные вопросы: мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВЛК, ротации, срочников.

Президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главка Залужного, начальника Генштаба Шаптали, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.

Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что на Ставке обсудили вопросы срочников, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения.