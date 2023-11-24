Ротация в ВСУ. Данилов пообещал демобилизовать часть военнослужащих срочной службы

На Ставке Главнокомандующего возник вопрос о военных, проходящих срочную службу. Президент Украины Владимир Зеленский попросил и генералитет согласился, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы.
Демобилизация срочников ВСУ: что известно
Военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинскому Радио".
По словам Данилова, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы.
Зеленский о Ставке главнокомандующего
Президент подчеркнул, что в ходе проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего рассматривались сложные вопросы: мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВЛК, ротации, срочников.
Президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главка Залужного, начальника Генштаба Шаптали, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.
Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что на Ставке обсудили вопросы срочников, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения.
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